Vụ công trình tiền tỷ sập do mưa: Thiết kế, thi công, giám sát đều sai

Cả 3 đơn vị thiết kế, thi công và giám sát đều sai trong quá trình triển khai thực hiện công trình "Nâng cấp, sửa chữa cải tạo nhà đa năng, nhà hiệu bộ, kè chắn đất, tường rào Trường THPT Quang Trung, huyện Đắk Mil".

Ngày 21/10, ông Lê Văn Hoàng, Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, UBND huyện vừa có thông báo về kết quả kiểm tra, xác định nguyên nhân sự cố sập kè chắn đất, tường rào tại Trường THPT Quang Trung (xã Đắk R'La, huyện Đắk Mil). Sự cố xảy ra tại công trình "Nâng cấp, sửa chữa cải tạo nhà đa năng, nhà hiệu bộ, kè chắn đất, tường rào Trường THPT Quang Trung, huyện Đắk Mil".





Công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư công trình hơn gần 3,3 tỷ đồng. Công trình do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hợp Nhất tư vấn, khảo sát, thiết kế bản vẽ xây dựng; Công ty TNHH DeCo thi công; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nguyên Quang Đắk Nông là đơn vị quản lý dự án và giám sát thi công.



Một bức tường dài 70m sập đổ hoàn toàn.

Theo kết luận của UBND huyện Đắk Mil, sự cố sập kè chắn đất, tường rào tại công trình "Nâng cấp, sửa chữa cải tạo nhà đa năng, nhà hiệu bộ, kè chắn đất, tường rào Trường THPT Quang Trung, huyện Đắk Mil" có sai sót của cả 3 đơn vị thiết kế, thi công và giám sát.

Nguyên nhân chính gây ra sự cố là do chiều cao kè chắn đất sau khi thi công cao hơn chiều cao thiết kế từ 0m đến 1,59m, kết cấu của công trình không được thay đổi, làm ảnh hưởng tới khả năng chịu lực của kè chắn đất gây xảy ra sự cố.

Chủ đầu tư cho rằng công trình sập là do thiên tai.

Nguyên nhân phụ là do khu vực trường THPT Quang Trung rộng, khi trời mưa to, lượng nước nhiều, các rãnh thoát nước có đoạn làm tấm đan bịt nên thoát nước không hết làm nước tràn về ứ đọng tại cuối sân kèm theo gió tạo ra áp lực, kè chắn đất không đảm bảo an toàn dẫn đến sự cố sạt trượt, sập đổ kè chắn đất và tường rào.

Sai sót cụ thể của các đơn vị: Đối với đơn vị tư vấn, khảo sát, thiết kế xây dựng, trong quá trình thực hiện khảo sát, đơn vị tư vấn thiết kế không bám sát với thực tế địa hình dẫn tới thiết kế sai (kè chắn đất đã thi công có chiều cao lớn hơn chiều cao thiết kế đã được phê duyệt, cao hơn từ 0m đến 0,6m đoạn D-C (đến móng M13) và từ móng M13 là 0,6m đến vị trí móng M11 là 1,59m so với thiết kế làm mất an toàn cho công trình).

Đối với đơn vị thi công xây dựng, đã thi công sai thiết kế đã được phê duyệt mà không có văn bản báo cáo chủ đầu tư có giải pháp xử lý kỹ thuật khi chiều cao kè chắn đất tăng thêm so với thiết kế dẫn đến mất an toàn cho công trình.

Đối với đơn vị quản lý dự án và giám sát thi công, đã quản lý, giám sát thi công chưa đảm bảo để đơn vị thi công thi công sai thiết kế đã được phê duyệt, không kịp thời đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế khi chiều cao kè chắn đất tăng thêm so với thiết kế dẫn đến mất an toàn cho công trình.

UBND huyện đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh thiết kế hạng mục kè chắn đất, tường rào đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật hiện hành. Đồng thời, tổ chức họp kiểm điểm, yêu cầu các đơn vị liên quan xác định rõ sai sót của mình. Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và căn cứ hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và khắc phục sự cố.

Ngoài ra, UBND huyện yêu cầu Đoàn kiểm tra tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng của các bên liên quan theo quy định của pháp luật.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 20/5 tại công trình này đã xảy ra sự cố sập kè chắn đất, tường rào. Kết quả kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, trong quá trình thi công công trình nói trên, các hạng mục: Kè chắn đất và tường rào đã được thi công hoàn thiện và chuẩn bị nghiệm thu, đưa vào bàn giao sử dụng. Nhưng do mưa to, lượng nước mưa quá lớn, kèm theo gió mạnh đã dẫn đến sạt trượt tường chắn và hàng rào. Tại hiện trường một đoạn kè chắn đất, cột, tường phía sau với chiều dài 70m bị gãy sập, nền sân sụt lún.

Theo Duy Hậu (Dân Việt)