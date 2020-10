Lừa đảo mua căn hộ, bằng hình thức ký hợp đồng vay vốn

Liên quan đến vụ vụ lừa đảo mua căn hộ dưới hình thức hợp đồng vay vốn, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Ninh (SN 1988, nơi cư trú Đội 5, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội bước đầu xác định: Ngày 8/3/2018, Hoàng Văn Ninh thành lập Công ty CP Đầu tư và phát triển Hoàng Cầu Riverside, MSDN: 0108180100, trụ sở tại Số 14 M3 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Ninh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, vốn điều lệ 200.000.000.000 đồng.



Sau khi thành lập công ty, Ninh huy động vốn thực hiện dự án Văn Quán Riverside tại khu đường ngang, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Mặc dù Công ty của Ninh không có dự án và không có giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án, nhưng Ninh và một số đối tượng đã tự ý lập các bản vẽ chi tiết dự án, bảng giá, văn bản thỏa thuận với khách hàng, hợp đồng vay vốn, bản đăng ký nguyện vọng mua nhà biệt thự liền kề ... và thông qua một số đối tượng môi giới bất động sản để giới thiệu khách hàng có nhu cầu mua căn hộ bằng hình thức hợp đồng vay vốn.



Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6 đến tháng 7-2018, Ninh chiếm đoạt tiền của một số cá nhân.



Một trong số đó là trường hợp của ông Hoàng Văn Th (trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) và ông Trần Văn D (SN1985, trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội).



Thông qua một số đối tượng môi giới bất động sản, ông Th và ông D biết về dự án Văn Quán Riverside do Công ty Hoàng Cầu Riverside là chủ đầu tư (dự án gồm nhiều biệt thự liền kề với giá từ 105.000.000 đồng đến 125.000.000 đồng/m2).



Thông qua đối tượng môi giới, ông Th và ông D đến khu Đường Ngang, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội (vào thời điểm đó đang được quây tôn để giới thiệu về dự án trên), để tìm hiểu thêm về dự án.



Sau đó, đến ngày 29/6/2018, người môi giới đưa ông Th và ông D đến trụ sở Công ty Hoàng Cầu Riverside tại Phòng VP2 tầng 16 tòa nhà Ellipse, địa chỉ: 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội gặp Nguyễn Thị Thu. Tại đây, Thu giới thiệu là kế toán công ty và cho ông Th xem bản vẽ quy hoạch chi tiết, bảng báo giá nhà của dự án Văn Quán Riverside. Tin tưởng dự án là có thật, ông Th và ông D đã ký hợp đồng vay vốn và nộp tiền vào Công ty Hoàng Cầu Riverside.



Ngày 3/7/2018, ông Trần Văn D ký hợp đồng vay vốn số 44/2018/HĐVV-VQ với Hoàng Văn Ninh, Giám đốc Công ty Hoàng Cầu Riverside nội dung ông D cho Công ty vay số tiền 693.000.000 đồng, lãi suất 6%/năm, thời hạn 180 ngày; ký Bản đăng ký nguyện vọng mua căn nhà số C4 lô 6, diện tích 66m2, giá tạm tính 6.930.000.000 đồng và Văn bản thỏa thuận số 44/2018/VBTT về việc ông D sẽ được hưởng ưu đãi 10% giá bán của căn hộ khi ký kết hợp đồng mua bán.



Ông D đã nộp cho Công ty Hoàng Cầu Riverside số tiền 693.000.000 đồng, Nguyễn Thị Thu viết phiếu thu, Hoàng Văn Ninh ký đại diện Công ty Hoàng Cầu Riverside, đóng dấu của Công ty Hoàng Cầu Riverside vào ngày 29/6/2018 (tiền đặt giữ chỗ căn hộ C4 lô 6 trước khi ký hợp đồng) và ngày 3/7/2018.



Ngày 4 và 6/7/2018, ông Th lần lượt ký hợp đồng vay vốn số 46/2018/HĐVV-VQ và số 48/2018/HĐVV-VQ với Hoàng Văn Ninh, nội dung ông D cho Công ty vay tổng số tiền 1.593.000.000 đồng, lãi suất 6%/năm, thời hạn 180 ngày; ký Bản đăng ký nguyện vọng mua căn hộ số C4 lô 5, diện tích 66m2, giá tạm tính 6.930.000.000 đồng và căn hộ số D3 lô 1, diện tích 72m2, giá tạm tính là 9.000.000.000 đồng; hai văn bản thoản thuận số 46/2018/VBTT, 48/2018/VBTT về việc ông Thắm sẽ được hưởng ưu đãi 10% giá bản của căn hộ khi ký kết hợp đồng mua bán.



Ông Thắm đã nộp vào Công ty Hoàng Cầu Riverside số tiền 1.600.000.000 đồng được Thu là người nhận tiền viết phiếu thu có giao cho Hoàng Văn Ninh ký, đóng dấu của Công ty Hoàng Cầu Riverside vào ngày 29/6/2018 (tiền đặt giữ chỗ căn hộ C4 lô 5 và D3 lô 1 trước khi ký hợp đồng) và ngày 4/7/2018. Tổng số tiền ông D và ông Th giao cho Ninh là 2.293.000.000 đồng.



Sau đó, ông Th và ông D nhận bản cam kết thực hiện dự án do Hoàng Văn Ninh ký nội dung Công ty cam kết thực hiện dự án khu nhà ở thấp tầng tại khu đường ngang Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội có tên là Văn Quán Riverside gồm 72 căn biệt thự liền kề, dự án được chia thành nhiều giai đoạn và sẽ hoàn thiện bàn giao dự án vào tháng 9/2019.



Do lâu không thấy dự án được triển khai, ông và ông D đã nhiều lần gặp Hoàng Văn Ninh yêu cầu trả lại tiền. Đến nay, ông Thắm và ông Dũng không được nhận nhà theo cam kết, không liên lạc được với Hoàng Văn Ninh nên ông Dũng và ông Thắm đã nộp đơn tố giác Hoàng Văn Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông Thắm và ông Dũng.



Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã xác minh tại UBND quận Hà Đông xác định: Trên địa bàn quận Hà Đông không có dự án Văn Quán Riverside tại khu đường ngang Văn Quán do Công ty Hoàng Cầu Riverside thực hiện.



Cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu Ninh xác định vị trí Khu đường ngang Văn Quán mà Ninh giới thiệu là dự án Văn Quán Riverside, xác định: Vị trí khu quây tôn mà các đối tượng giới thiệu là dự án Văn Quán Riverside là đất nông nghiệp thuộc khu đất Điện tín 3,4 HA của Hợp tác xã Yên Phúc.



Xác định tại Hợp tác xã Yên Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội được biết: Hợp tác xã Yên Phúc không ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Hoàng Cầu Riverside. Và không có người tên Ninh đến hợp tác xã để liên hệ mua đất, thuê đất.



Quá trình điều tra còn xác định, ngoài trường hợp của ông Th và ông D, Ninh còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Phạm Hoàng T (trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).



Qua thông tin môi giới bất động sản trên mạng Internet, ông T biết đến dự án Văn Quán Riverside do Công ty Hoàng Cầu Riverside làm chủ đầu tư. Ông T đã đến trụ sở Công ty Hoàng Cầu Riverside để tìm hiểu về dự án và ký hợp đồng vay vốn số 38/2018/HĐVV-VQ với Hoàng Văn Ninh - Giám đốc Công ty Hoàng Cầu Riverside, ngày 23/6/2018 với nội dung ông Tứ cho Công ty Hoàng Cầu Riverside số tiền 1.147.000.000 đồng, lãi suất 6%/năm, thời hạn 180 ngày. Đồng thời, ký Bản đăng ký nguyện vọng mua căn hộ số A3 lô 6, diện tích 74m2, giá bán tạm tính: 11.470.000.000 đồng.



Ông Tứ đã nộp vào Công ty số tiền 1.147.000.000 đồng có phiếu thu do Hoàng Văn Ninh ký, đóng dấu của Công ty Hoàng Cầu Riverside ngày 23/6/2018 và 26//6/2018.



Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án.



Đề nghị ai là bị hại của vụ án liên hệ với điều tra viên Cao Thanh Huyền; số điện thoại: 0914856788.



