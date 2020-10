Khởi tố vụ án bán 5 dự án 'ma' ở Q.9, TP.HCM

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP đầu tư bất động sản Phát An Gia.



Rao bán dự án ma ngay trung tâm TP.HCM

Ngày 28.5, Công ty Phát An Gia đóng cửa, gắn thông báo cho thuê mặt bằng - ẢNH: NGỌC LÊ



Hôm qua 19.10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP đầu tư bất động sản Phát An Gia (Công ty Phát An Gia, trụ sở tại P.Long Trường, Q.9).



Trước đó, cuối tháng 5.2020, Báo Thanh Niên từng phản ánh Công ty Phát An Gia do ông Hoàng Mạnh Cường (35 tuổi, ngụ Q.9) làm tổng giám đốc, bị hàng chục khách hàng tố cáo “vẽ” ra dự án, tự phân lô rao bán, ký hợp đồng đặt cọc bán cho hàng loạt khách hàng với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.



Liên quan vụ việc này, theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 - 2019, cá nhân ông Hoàng Mạnh Cường hoặc Công ty Phát An Gia do ông này đứng tên làm giám đốc không nộp hồ sơ xin phép đầu tư xây dựng dự án và không được cơ quan chức năng nào phê duyệt chấp thuận chủ trương và cấp phép đầu tư xây dựng 5 dự án nói trên do ông Cường đứng tên quyền sử dụng đất.



Tuy nhiên, Hoàng Mạnh Cường đã tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, bản vẽ phân thành 193 nền đất để ký kết hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hợp đồng đặt cọc khu dân cư chuyển nhượng 91 nền đất cho 80 khách hàng, thu tiền và chiếm đoạt của khách hàng với số tiền hơn 97 tỉ đồng. Đến nay, không còn khả năng thực hiện đúng cam kết với khách hàng, ông Cường đã đóng cửa công ty, trả mặt bằng và lẩn tránh khách hàng.



Qua xác minh về 5 dự án nêu trên tại các thửa đất do Cường đứng tên quyền sử dụng đất, PC03 xác định, các cơ quan chức năng không tiếp nhận hồ sơ và cấp phép đầu tư xây dựng cho 5 dự án trên cho cá nhân Hoàng Mạnh Cường hoặc Công ty Phát An Gia do Hoàng Mạnh Cường làm giám đốc hay tổ chức, cá nhân nào khác tại các thửa đất do Cường đứng tên quyền sử dụng đất.



Các thửa đất do Cường đứng tên chủ sử dụng tại 5 dự án tự đặt tên, sau khi ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng, Cường đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ các thửa đất tại dự án khu dân cư Central House Đường 4; dự án khu dân cư Đường 8; dự án khu dân cư Trường Lưu cho các cá nhân khác. Còn các thửa đất tại dự án khu dân cư Long Phước (272 Trường Lưu) và dự án khu dân cư Võ Văn Hát thì Cường chưa chuyển nhượng, nhưng các thửa đất đã được thế chấp ngân hàng, hiện nay đã trở thành nợ xấu, không có khả năng thanh toán.



Tại CQĐT, Cường thừa nhận toàn bộ nội dung sự việc nêu trên.

