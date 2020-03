Gần 3ha đất vàng sẽ phục vụ văn hóa, giáo dục

Nhà Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa (khu đất gây nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề quy hoạch làm bãi đỗ xe hay giáo dục) được “nghiêng” về phương án dành riêng cho văn hóa và giáo dục.

Khu đất gần 3ha nghiên cứu quy hoạch có trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (cũ) vừa qua đã bị đẩy ra ngoại ô. Ảnh: L.H

Vừa qua, thông tin các khu đất trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (cũ), Nhà thiếu nhi và Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Khánh Hòa ở trung tâm TP.Nha Trang sẽ quy hoạch thành công viên, khu vui chơi cho thiếu nhi hoặc bãi đỗ xe đang gây ra nhiều tranh cãi.

Nhiều ý kiến cho rằng, làm bãi đỗ xe ở trung tâm thành phố là bất khả thi, bởi không những không giải quyết được tình trạng ách tắc mà còn làm gia tăng thêm... ùn tắc. Trong khi đó, năm học 2018 - 2019, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Nha Trang) phải dời về trường mới ở xã Phước Đồng, cách xa trung tâm thành phố. Nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại con em mình phải đi học đường xa, mất an toàn giao thông. Cộng thêm vừa qua, xuất hiện tình trạng một lượng lớn học sinh vào lớp 10 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi.

Không ít ý kiến cho rằng có thể lúc đầu học sinh đã chọn Trường chuyên Lê Quý Đôn, nhưng do đi lại xa, đã thay đổi ý định, vào trường Nguyễn Văn Trỗi “cho lành”. Một thực tế khác, hầu hết các dự án khu đô thị trên địa bàn Nha Trang hiện nay chỉ có trường mẫu giáo và nhà trẻ, còn trường cấp I, cấp II chẳng thấy. Theo Sở GD-ĐT, ở TP.Nha Trang, tại một số khu vực, dân cư bắt đầu phát triển nhanh chóng, ngành Giáo dục quay sang kêu gọi đầu tư xã hội hóa, như các khu dân cư phía tây Nha Trang, mặc dù trong quy hoạch có xây dựng trường mầm non, THCS, THPT. Tuy nhiên, nhà đầu tư tìm cái gì đầu tư nhanh, thuận tiện và hiệu quả nhất, thì người ta chọn đầu tư trường mầm non và tiểu học.

Theo Sở Xây dựng, khu đất nghiên cứu đề xuất quy hoạch tại khu vực Nhà Thiếu nhi tỉnh có tổng diện tích 2,71ha thuộc phường Phương Sài, TP.Nha Trang. Khu đất hiện có các công trình: Nhà Thiếu nhi tỉnh, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cũ và Trung tâm Kỹ thuật hướng nghiệp tổng hợp Khánh Hòa. Phía Bắc của khu đất giáp đường Yersin, phía Đông giáp đường Lê Thành Phương, phía Nam giáp đường Thái Nguyên, phía tây giáp khu dân cư hiện hữu.

Sau khi lấy ý kiến các sở, ngành liên quan, Sở Xây dựng xét thấy đa phần các sở, ngành đều lựa chọn giải pháp quy hoạch khu đất theo hướng xây mới Nhà Thiếu nhi tỉnh làm nơi sinh hoạt văn hóa, tổ chức hoạt động vui chơi, rèn luyện cho thiếu nhi, học sinh của khu vực trung tâm TP.Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa; kết hợp bố trí công viên cây xanh và bãi đỗ xe nội bộ, góp phần tạo cảnh quan thông thoáng cho khu vực.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho rằng, toàn bộ đất tại khu vực Nhà Thiếu nhi tỉnh phải được quy hoạch dành riêng cho văn hóa và giáo dục. Ông Tuân đề nghị các đơn vị liên quan cần nghiên cứu, xây dựng ít nhất 2 phương án quy hoạch tại khu vực Nhà Thiếu nhi tỉnh; công bố, công khai các phương án quy hoạch sau khi hoàn thiện để lấy ý kiến nhân dân; giao các tổ chức hội, Mặt trận, đoàn thể thực hiện phản biện phương án quy hoạch tại khu vực này. Theo Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa, quy hoạch được phê duyệt năm 2011 thì khu đất Nhà Thiếu nhi là đất dành cho văn hóa, thể dục thể thao. Chính vì vậy, việc tuân thủ quy hoạch là điều cần thiết.