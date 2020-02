Trung tâm Thương mại Pleiku: Tiểu thương đồng thuận rút gọn gian hàng làm điểm giữ xe

(GLO)- Thành phố Pleiku đang triển khai nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trần Phú, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ, đồng thời chấm dứt tình trạng để xe bát nháo khi đến mua sắm tại Trung tâm Thương mại (TTTM) Pleiku. Để có nơi giữ xe cho người dân, Ban Quản lý TTTM Pleiku đã vận động các tiểu thương thu gọn điểm buôn bán và nhận được sự đồng thuận cao.

Trung tâm Thương mại Pleiku hiện có 500 gian hàng, lô sạp bày bán các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trước đây, người dân đến mua sắm tại TTTM thường để xe phía trước cổng ra vào hướng đường Trần Phú gây mất trật tự, mỹ quan đô thị. Khi TP. Pleiku triển khai mở rộng tuyến đường Trần Phú, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ, người dân đến TTTM mua sắm lúng túng vì không biết gửi xe ở đâu.

Điểm giữ xe mới có thể nhận cùng lúc 60-70 xe máy. Ảnh: N.T

Để giải quyết vấn đề này, Ban Quản lý TTTM đã vận động 32 tiểu thương kinh doanh bên phía đường Trần Phú cùng di chuyển sát lại, nhường một phần diện tích khoảng 200 m2 làm điểm giữ xe. Ông Bùi Kim Truyền-Phó Trưởng ban Quản lý TTTM Pleiku-cho biết: “Sau khi được UBND TP. Pleiku giao nhiệm vụ giải quyết nhu cầu trông giữ xe cho các tiểu thương và người dân đến TTTM mua sắm, Ban Quản lý đã mời các hộ kinh doanh đến thảo luận. Chúng tôi đã đưa ra 2 phương án: một là các hộ kinh doanh di chuyển vào nhà lồng bên trong để nhường diện tích lại làm điểm giữ xe; hai là rút gọn các gian hàng lại. Đồng thời, chúng tôi nêu rõ, nếu không làm điểm giữ xe, người dân sẽ không vào TTTM từ hướng đường Trần Phú mà đi đến các chợ khác cho tiện việc mua sắm. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc buôn bán của các tiểu thương. Qua bàn bạc, các tiểu thương đã đồng thuận rút gọn điểm buôn bán để dành vị trí tại khu lộ thiên hướng cổng Trần Phú làm điểm giữ xe. Điểm giữ xe mới này có thể cùng lúc nhận được 60-70 xe nên tạm thời đáp ứng nhu cầu của người dân đến mua sắm”.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Thùy-tiểu thương tại TTTM-cho hay: “Trước đây, vì không có chỗ giữ xe nên để xe chắn hết lối ra vào chợ, gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa của chúng tôi. Vì vậy, khi Ban Quản lý có chủ trương rút gọn các gian hàng để làm điểm giữ xe, tôi rất ủng hộ và sẵn sàng nhường lại một phần diện tích sạp bán rau của mình”. Còn tiểu thương Nguyễn Thị Hồng Liễu thì bày tỏ: “Để chợ văn minh, an toàn, tiện lợi hơn, chúng tôi đồng thuận rút gọn các gian hàng làm điểm giữ xe. Đây là việc làm thiết thực, góp phần giải quyết vấn đề chiếm dụng vỉa hè, để xe tràn lan chắn lối ra vào cổng chợ của người dân khi đến mua sắm”.

Điểm giữ xe mới ngay tại hướng vào TTTM phía đường Trần Phú được hình thành giúp người dân an toàn, tiện lợi hơn khi đến đây mua sắm. Chị Lê Thị Hồng Trang (hẻm 208 Phù Đổng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Khi chưa mở rộng đường Trần Phú, vì không thấy có điểm giữ xe, tôi thường để xe ngay vỉa hè để đi vào chợ cho tiện. Nay có điểm giữ xe thì tôi đưa xe máy vào gửi. Tôi thấy điểm giữ xe này rất cần thiết, giúp người dân yên tâm hơn khi đến đây mua sắm”.

Phó Trưởng ban Quản lý TTTM cho biết thêm: Để đảm bảo an toàn cho điểm giữ xe, tạo sự yên tâm cho người dân đến mua sắm, đảm bảo mỹ quan thành phố, chúng tôi đã thành lập một đội giữ xe theo ca hàng ngày, có in giá cụ thể trên phiếu giữ xe. Ngoài ra, còn một số điểm giữ xe bên hướng đường Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng do người dân mở có đăng ký với Ban Quản lý TTTM cũng góp phần đảm bảo giữ xe an toàn cho người dân.