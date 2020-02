Nâng cấp tuyến đường Bờ Ngoong-xã Dun: "Đòn bẩy" cho sự phát triển

(GLO)- Sau nhiều năm đưa vào khai thác, tuyến đường liên huyện Pleiku-Đak Đoa-Chư Sê đã bị xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc lưu thông. Chính vì vậy, khi biết thông tin về việc đoạn đường qua huyện Chư Sê sẽ được đầu tư nâng cấp, người dân trong vùng rất phấn khởi.

“Con đường đau khổ”

Tuyến đường liên huyện Pleiku-Đak Đoa-Chư Sê bắt đầu tại ngã ba La Sơn (xã Chư Hdrông, TP. Pleiku) chạy qua xã Ia Băng (huyện Đak Đoa) rồi xuyên qua các xã Ia Tiêm, Bờ Ngoong, Al Bá, Kông Htok, Dun và thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê). Trên tuyến đường này, đoạn đường từ xã Bờ Ngoong đi xã Dun với chiều dài khoảng 18,4 km đã xuống cấp nghiêm trọng trong nhiều năm, ảnh hưởng rất lớn đến việc giao thương, đi lại của nhân dân trên địa bàn và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đường liên huyện Pleiku-Đak Đoa-Chư Sê đoạn qua xã Dun xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường hư hỏng gần hết. Ảnh: L.H

Ông Phạm Quốc Hoan-Phó Chủ tịch UBND xã Dun-cho biết: Tuyến đường liên huyện Pleiku-Đak Đoa-Chư Sê đoạn qua địa bàn xã có chiều dài 5 km, chạy qua 4 thôn, làng. “Đây là tuyến huyết mạch nối xã Dun với thị trấn Chư Sê; kết nối xã Dun và các xã lân cận với vùng ven TP. Pleiku. Đặc biệt, các trường và điểm trường của xã đều nằm trên tuyến hoặc ven tuyến, học sinh qua lại hàng ngày rất đông mà đường xấu nên rất nguy hiểm”-ông Hoan nhấn mạnh. Cũng theo ông Hoan, tuyến đường liên huyện đoạn qua địa bàn xã đã xuống cấp trầm trọng từ 2 năm nay. Nguyên nhân vì đường đã được xây dựng từ lâu, cộng với xe tải chở vật liệu xây dựng, nông sản… qua lại thường xuyên nên xuống cấp.

Cũng liên quan đến việc tuyến đường xuống cấp, ông Nguyễn Văn Tơ-Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Greo Pết (xã Dun) cho biết thêm: “Ngày nào cũng có hàng chục xe tải lớn chở đầy đá, cát, nông sản… lưu thông qua đây. Đoạn đường oằn mình gánh xe tải nặng nên nhiều điểm đã hư hỏng hết bề mặt tạo thành ổ gà khiến việc đi lại rất nguy hiểm. Cuộc họp thôn nào cũng có người dân kiến nghị sửa chữa, cải tạo hiện trạng đường để việc đi lại của bà con được thuận lợi, an toàn. Bà con cũng yêu cầu ngành chức năng cần ngăn chặn, xử lý xe quá tải đi lại tàn phá đường”.

Đầu tư 30 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp

Cuối năm 2019, UBND huyện Chư Sê đã có tờ trình gửi UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về việc đề xuất sửa chữa, nâng cấp đoạn đường từ xã Bờ Ngoong đi xã Dun (thuộc tuyến đường liên huyện Pleiku-Đak Đoa-Chư Sê). Tờ trình nêu rõ: Do mưa bão kéo dài và thời gian khai thác, sử dụng đã lâu nên tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, rạn nứt, nhiều đoạn trồi lún, lề đường xói lở, hệ thống mương rãnh thoát nước dọc hư hỏng nên không còn đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông an toàn, thuận lợi. Ngoài ra, cầu bê tông cốt thép trên tuyến đường cũng được xây dựng từ lâu, hệ thống lan can và mặt cầu đã hư hại nặng. Do đó, việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường đoạn từ xã Bờ Ngoong đi xã Dun là rất cấp bách.

Xe tải chở đá lưu thông liên tục khiến tuyến đường vốn đã cũ, yếu ngày một thêm xuống cấp. Ảnh: Lê Hòa

Ngày 31-12-2019, UBND tỉnh Gia Lai đã có Quyết định số 853/QĐ-UBND về việc xuất ngân sách (để triển khai một số dự án cấp bách) tạm cấp hỗ trợ kinh phí cho UBND huyện Chư Sê thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp đường từ xã Bờ Ngoong đi xã Dun. Thực hiện quyết định trên, ngày 10-2, Sở Tài chính đã có Thông báo số 32/TB-STC về việc bổ sung có mục tiêu kinh phí cho UBND huyện Chư Sê để thực hiện dự án này, mức kinh phí hỗ trợ là 20 tỷ đồng. Huyện Chư Sê cũng trích 10 tỷ đồng từ nguồn thu sử dụng đất của huyện năm 2020 bổ sung vào nguồn vốn thực hiện dự án.

Ông Cáp Hoàng Việt-Phó Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Chư Sê-cho biết: “Các đơn vị chuyên môn đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế dự án. Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai ngay trong năm 2020. Sau khi tuyến đường được sửa chữa, nâng cấp sẽ giúp người dân trong khu vực đi lại thuận lợi, an toàn cũng như phát huy tốt vai trò tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho khu vực phía Nam huyện Chư Sê”.