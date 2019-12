Phụ huynh đưa đón con học tại Trường THCS Phạm Hồng Thái gây mất ATGT

(GLO)- Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai vừa có ý kiến yêu cầu Ban An toàn giao thông TP. Pleiku chấn chỉnh tình trạng phụ huynh khi đưa đón con đỗ xe ô tô, xe máy không đúng quy định gây mất trật tự, ùn tắc giao thông trước cổng Trường THPT Phạm Hồng Thái, TP. Pleiku.

Theo đó, vào giờ cao điểm đưa đón học sinh trước Trường THCS Phạm Hồng Thái (TP. Pleiku) có hiện tượng phụ huynh dừng, đỗ xe ô tô, xe máy không đúng quy định. Đặc biệt là tình trạng đỗ xe ô tô thành nhiều hàng, đỗ ngay cổng trường học gây mất trật tự, ùn tắc giao thông.

Xe của phụ huynh đưa đón con tại Trường THCS Phạm Hồng Thái. Ảnh: Gia Nguyễn

Do đó, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và mĩ quan đô thị, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị Ban An toàn giao thông TP. Pleiku tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, quy tắc dừng xe, đỗ xe trên đường phố; duy trì và phát huy các mô hình hoạt động của đoàn thanh niên, đội thiếu niên nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong trường học.

Đồng thời, cải tạo lại vỉa hè đoạn từ Trường THCS Phạm Hồng Thái đến đường Tô Vĩnh Diện đã hư hỏng nặng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đi bộ đến trường, về nhà và làm chỗ đỗ xe máy cho phụ huynh đón con giờ tan học; tránh tình trạng lộn xộn, cản trở giao thông, mất mĩ quan đô thị. Chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp dừng xe, đỗ xe không đúng quy định trước cổng trường.