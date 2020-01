(GLO)- Như đã thành thông lệ, ngày 28-1 (tức mùng 4 Tết Canh Tý), cán bộ và nhân dân trong tỉnh lại cùng tề tựu về khu vực An Khê Trường (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, thị xã An Khê, Gia Lai) để cùng tham dự lễ kỷ niệm 249 năm cuộc Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn, 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa và khai hội Cầu Huê của người Việt vùng An Khê xưa.

