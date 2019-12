(GLO)- Thị xã An Khê (Gia Lai) có khoảng 2.127 ha đất trồng rau, tập trung ở các phường An Bình, An Phú và xã Thành An. Đến nay, An Khê có 31 loại rau sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Rau An Khê-Gia Lai”.

