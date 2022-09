Gia Lai 48h: Đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke

(GLO)- Chỉ hơn nửa tháng trở lại đây, cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại những cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke làm hàng chục người chết và bị thương. Trước những diễn biến phức tạp trên, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố tổng kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn về PCCC tại các cơ sở này.