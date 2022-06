(GLO)- Từ ngày 2 đến 12-6, đoàn cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo Gia Lai do Tổng Biên tập Huỳnh Kiên làm trưởng đoàn đã đến tham quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm với Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đak Nông và một số báo Đảng địa phương ở khu vực Tây Nam Bộ, gồm: Long An, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp.