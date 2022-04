(GLO)- Năm 2020, anh Thái Xuân Biên (thôn An Thượng 3, xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) vào TP. Hồ Chí Minh học hỏi kỹ thuật nuôi cấy mô cây lâm nghiệp. Bước đầu mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp gia đình có thu nhập 1-1,5 tỷ đồng/năm.