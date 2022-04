Gia Lai: Xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

(GLO)- Nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm an toàn thực phẩm trong đợt cao điểm Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, từ ngày 18-4 đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện, lập biên bản và xử lý nghiêm đối với 2 cơ sở vi phạm.