Gia Lai: Khởi tố nhân viên ngân hàng về hành vi lừa đảo

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đặng Văn Quân (SN 1988, tạm trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.