Gia Lai 48h: An Khê: Phát hiện bãi tập kết hơn 1.000 m3 cát trái phép

(GLO)- Ngày 29-3, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa chuyển hồ sơ vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép đến Công an tỉnh để trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp liên quan.