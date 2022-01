(GLO)- Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022 sẽ kéo dài trong 9 ngày. Để đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết an toàn, Công an tỉnh Gia Lai đã lên phương án, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông.