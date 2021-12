(GLO)- Thủy sản trong bể xi măng được gia đình ông Võ Lập (thôn Thượng An 3, xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) triển khai thực hiện đầu tiên tại địa phương, hứa hẹn đem lại nhiều triển vọng về kinh tế, phù hợp với các hộ có ít đất sản xuất.