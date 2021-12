(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022, Công an TP. Pleiku đã triển khai 4 tổ công tác với 75 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.