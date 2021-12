Kông Chro: Kẻ giết người trên rẫy vắng sa lưới

(GLO)- Sau hơn 1 tuần khẩn trương điều tra, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai cùng Công an huyện Kông Chro, Công an xã Đak Pơ Pho đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ đối tượng Đinh Kơng (SN 1993)-người đã sát hại bà Đinh Thị Bor (SN 1966, cùng trú tại điểm làng Chư Krei, xã Đak Pơ Pho).