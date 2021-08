(GLO)- Công an TP. Pleiku phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Ia Grai tiến hành bắt giữ 2 đối tượng: Vũ Thành Long (SN 1973, trú phường Thống Nhất, TP. Pleiku) và Nguyễn Thành Linh (SN 1985, trú phường Đống Đa, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.