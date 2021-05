(GLO)- Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương và đất nước, Công an thành phố Pleiku đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau thời gian diễn ra sự kiện này.

