(GLO)- Nằm trong Khu di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo, Nhà trưng bày Tây Sơn Thượng đạo, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đang lưu giữ hàng trăm tư liệu, hình ảnh về sự nghiệp nhà Tây Sơn và hàng ngàn hiện vật, công cụ đá của người tối cổ được tìm thấy tại An Khê. Nhà trưng bày là một trong những địa điểm tham quan thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương khi có dịp ghé thăm An Khê.

