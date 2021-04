Gia Lai 48h: Tín hiệu khả quan trong thu ngân sách

(GLO)- Mặc dù gặp bất lợi do dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm, song kết thúc quý I-2021, tổng thu nội địa do ngành Thuế tỉnh Gia Lai quản lý đạt tới 31,6% dự toán Trung ương giao, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

