(GLO)- Không quản ngại khó khăn, vất vả, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Gia Lai được điều động, bổ chiệm chức danh Công an xã luôn tích cực bám địa bàn, tận tụy trong mọi nhiệm vụ công tác. Cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân, các anh đang góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

