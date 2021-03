(GLO)- Thực hiện bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, đến nay Công an tỉnh Gia Lai đã sắp xếp, bố trí đủ mỗi xã 5 đồng chí Công an chính quy. Qua đó, phát huy được được tính chuyên nghiệp trong tiếp nhận, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự một cách nhanh chóng, hiệu quả…, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân đánh giá cao.

