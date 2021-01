(GLO)- Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn dịp Tết Tân Sửu 2021, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Nhờ đó, tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số (giảm 108% số vụ tai nạn, 40% số người chết và 140% số người bị thương so với thời gian liền kề).

.