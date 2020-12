(GLO)- Thời gian qua, Công ty Điện lực Gia Lai đã tăng cường triển khai nhiều hoạt động nhằm ngăn chặn tình trạng xâm hại đến an ninh, an toàn lưới điện, gây ảnh hưởng đến công tác cung cấp điện cho nhân dân. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hệ thống lưới điện quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

.