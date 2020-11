(GLO)- Ngày 10-11, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho 10 gia đình có người thân thương vong do tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Ia Grai và Đak Pơ nhân “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2020”.

