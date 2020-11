Tại sao lại tuyên bố ông Biden đắc cử tổng thống vào lúc này ?

Dù phiếu bầu chưa kiểm hết và một số bang vẫn chưa có kết quả nhưng các hãng truyền thông Mỹ đã đồng loạt công bố ứng viên Dân chủ Joe Biden đắc cử, trở thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.





Người dân đổ ra đường ăn mừng tin ông Biden đắc cử tổng thống Mỹ- Ảnh: AFP



Sáng ngày 7.11 (khuya 7.11 giờ Việt Nam), các hãng truyền thông lớn nhất nước Mỹ đồng loạt đưa tin ông Joe Biden đắc cử tổng thống. Kết quả này được truyền thông công bố sau hơn 3 ngày người dân Mỹ và thế giới hồi hộp chờ đợi.



Chính ông Biden cũng đã ra tuyên bố chiến thắng, cam kết là tổng thống của mọi người dân Mỹ, đồng thời đổi thông tin trên trang Twitter chính thức của mình thành tổng thống tân cử.

Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi tại sao vẫn còn nhiều phiếu bầu chưa kiểm, thậm chí có những bang vẫn chưa rõ "xanh" hay "đỏ" mà ông Biden đã được tuyên bố chiến thắng.



Mặc dù có sự khác nhau về số phiếu đại cử tri mà ông Biden nhận được, ở mức 273 và 290, nhưng tất cả các hãng truyền thông đều ra tuyên bố sau khi xác nhận ông Biden thắng tại bang Pennsylvania.





Hãng AP lý giải rằng ông Biden hiện đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump 34.243 phiếu bầu ở bang Pennsylvania và với số phiếu bầu còn lại chưa kiểm đếm, AP cho rằng ông Trump không thể đảo ngược tình thế.



Bên cạnh đó, ông Biden đang dẫn trước 0,51 điểm phần trăm so với ông Trump tại Pennsylvania. Theo luật của bang Pennsylvania, việc kiểm phiếu lại chỉ áp dụng khi cách biệt giữa hai ứng viên là 0,5 điểm phần trăm.



Hiện còn khoảng 62.000 phiếu bầu qua đường bưu điện chưa được kiểm nhưng ông Biden được đánh giá là chiếm ưu thế ở hình thức bầu này. Theo ước tính của AP, ít nhất 75% số phiếu qua thư là bầu cho ông Biden. Do đó, ông Trump được cho là không thể lật ngược thế cờ dù có kiểm hết số phiếu còn lại.



Với lý do trên AP nhanh chóng tuyên bố ông Biden giành được thêm 20 phiếu tại Pennsylvania và không cần chờ thêm các bang còn lại cũng đã vượt mức 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử tổng thống.

Theo Ngọc Mai (thanhnien)