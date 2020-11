Đã đến lúc Solskjaer ngưng 'sợ sệt', trừng trị Pogba vì lợi ích của Manchester United

Ở thời điểm hiện tại, có lẽ nhiều người đang thắc mắc rằng điều gì khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer chưa mạnh dạn đưa Pogba lên băng ghế dự bị của Manchester United.





Trong thời gian gần đây, Pogba luôn là tâm điểm chú ý ở Manchester United. Tuy nhiên, sự chú ý này lại không đến từ sự tỏa sáng về mặt chuyên môn mà bắt nguồn từ những điều tiêu cực của tiền vệ người Pháp. Cách đây không lâu, cầu thủ sinh năm 1993 đã khiến người hâm mộ Quỷ đỏ phải "nóng mặt" với phát ngôn "thả thính" Real Madrid. Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn khi vốn dĩ Pogba đang thi đấu một cách mờ nhạt trong màu áo đội chủ sân Old Trafford. Có thể nói, Pogba đang là mắt xích yếu kém cả về phong độ lẫn tinh thần chiến đấu trong đội hình của Manchester United vào lúc này.



Sau 6 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh, tiền vệ 23 tuổi chưa thể có nổi 1 bàn thắng hay 1 kiến tạo nào cho Manchester United. Không những thi đấu nhạt nhòa, Pogba còn trực tiếp khiến cho đội bóng của mình phải bại trận. Trong trận đấu gần nhất với Arsenal ở vòng 7 Ngoại hạng Anh, cầu thủ người Pháp đã báo hại cả đội khi phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm, dẫn đến phạt đền. Qua đó, Aubameyang đã giúp "Pháo thủ" ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu và giành trọn 3 điểm ngay trên sân Old Trafford.



Dù thi đấu khá hời hợt nhưng Pogba vẫn hiện diện trên sân đến phút cuối cùng. Trong khi đó, một cầu thủ chơi xông xáo như Bruno Fernandes phải nhường chỗ cho Van de Beek. Với nhiều người, đây là quyết định có phần khó hiểu của HLV Solskjaer bởi trong tình thế rượt đuổi, Bruno Fernandes mới là người có khả năng tạo đột biến cao hơn. Khi không có tiền vệ người Bồ Đào Nha trên sân, Manchester United không còn những đường chuyền gây nguy hiểm.



Có thể thấy, vị HLV người Na Uy đã đánh mất sự quyết đoán trong vấn đề nhân sự so với các trận đấu trước đó khi Quỷ đỏ chơi thăng hoa và thắng Newcastle, PSG rồi RB Leipzig. Trong 3 trận thắng này, có đến 2 trận Pogba bị gạch tên ra khỏi đội hình xuất phát. Có lẽ, Solskjaer đang phải gặp những áp lực và "e ngại" khi phải đưa cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Manchester United như Pogba (105 triệu euro) lên băng ghế dự bị quá lâu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy HLV Solskjaer cần phải "thẳng tay" hơn với những cầu thủ sa sút phong độ, trong đó có Pogba. Bên cạnh đó, việc sẵn sàng đẩy Pogba lên băng ghế dự bị khi thi đấu không tốt cũng là cách tăng thêm động lực, khát khao được ra sân cho cầu thủ này.

Theo Nghi Thạo (Thanh Niên Online)