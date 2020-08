(GLO)- Sáng 18-8, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2020) và tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

