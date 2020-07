(GLO)- Tại đèo Dốc Lá (xã Xuân An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) có một ngôi mộ chung của 49 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh đồn Tú Thủy đêm 13-1-1953. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Xuân An cùng nhân dân tổ chức lễ viếng các liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn với những người đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

.