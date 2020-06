(GLO)-Chiều 29-6, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Gia Lai. Cùng dự buổi lễ có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành trên địa bàn.



