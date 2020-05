(GLO)- Năm 2016, nhận thấy nhu cầu sử dụng tinh bột nghệ tăng cao ông Nguyễn Minh Cảnh, thôn Thượng An 2, xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã đi học hỏi và đầu tư máy móc để chế biến. Nghề này không những giải quyết được thời gian lao động nhàn dỗi còn mang lại thu nhập cho gia đình ông Cảnh trên dưới 200 triệu đồng/năm, sau khi trừ chi phí.









