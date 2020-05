(GLO)- Vào mùa mưa, tỉnh Gia Lai thường xảy ra các hiện tượng thời tiết bất thường làm ảnh hưởng và dễ gây sự cố trên lưới điện. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn lưới điện và an toàn trong sử dụng điện luôn được Công ty Điện lực Gia Lai chú trọng triển khai với nhiều biện pháp đồng bộ, chủ động ứng phó với mọi tình huống. Qua đó, giảm nhẹ đến mức thấp nhất các thiệt hại do mưa, bão gây ra, bảo đảm cung cấp nguồn điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

