(GLO)- Sáng 7-5, Đại tá Phan Thanh Tám-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất tập thể đội Cảnh sát Ma túy Công an TP. Pleiku vì vừa bắt được đối tượng Nguyễn Văn Minh (tên thường gọi “Minh tàng”, SN 1989, trú tại xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cùng tang vật với số lượng ma túy lớn.

