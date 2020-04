(GLO)- Chợ Thượng An và An Thượng-nơi trao đổi buôn bán hàng hóa của người dân xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, những ngày này, vẫn diễn ra như vốn có, chỉ khác là người bán, người mua ai cũng đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.





