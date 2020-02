(GLO)- Theo báo cáo của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, năm 2019, hoạt động du lịch của tỉnh tăng trưởng cao. Cụ thể: tổng lượt khách du lịch, tham quan tại tỉnh đạt 845 ngàn lượt, tăng 25,5% so với năm 2018 và đạt 100% so với kế hoạch; trong đó khách nội địa là 830 ngàn lượt, tăng 25,9% so với năm 2018; khách quốc tế 15 ngàn lượt, tăng 7,6% so với năm 2018. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 510 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2018.

