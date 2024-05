Camera giám sát góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Đặc biệt, việc triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” đã giúp lực lượng Công an xã phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Nhằm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tháng 10-2023, Công an xã Ia Din đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” trên địa bàn. Đồng thời, Công an xã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và lấy ý kiến của người dân về chủ trương lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự.

Hiểu rõ ý nghĩa của mô hình này nên người dân đồng thuận ủng hộ. Đến nay, từ nguồn xã hội hóa, Công an xã đã lắp đặt được 12 camera giám sát an ninh trật tự với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Hoàng-Trưởng Công an xã Ia Din-cho biết: Các camera giám sát được lắp đặt tại các địa điểm trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông như: trục đường quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn xã, khu vực giao lộ và một số điểm trong thôn, làng. Dữ liệu hình ảnh từ camera được kết nối với màn hình ti vi bố trí tại trụ sở Công an xã và điện thoại của cán bộ Công an nên rất thuận tiện trong việc quản lý, theo dõi nắm bắt tình hình.

“Thông qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, chúng tôi đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp thanh-thiếu niên có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, nhờ hệ thống camera giám sát, việc triển khai công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an phát huy hiệu quả.

Từ khi triển khai đến nay, mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” đã hỗ trợ, cung cấp cho lực lượng Công an xử lý 2 vụ trộm cắp tài sản, 3 vụ tai nạn giao thông. Lực lượng Công an xã cũng đã tiến hành gọi hỏi, giáo dục 67 thanh-thiếu niên hư hỏng, đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, từ khi mô hình được vận hành, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân trên địa bàn xã ngày càng được nâng cao”-Thiếu tá Hoàng thông tin.

Ông Siu Kêng (làng Yit Tú) cho hay: Những năm trước, một số thanh-thiếu niên trong làng thường tụ tập với đối tượng ở xã khác tại sân bóng của làng. Sau đó, nhóm thanh-thiếu niên này điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô inh ỏi gây nhiều bức xúc cho bà con. Từ khi Công an xã lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự, tình trạng này đã không còn. Cùng với đó, khi điều khiển xe máy tham gia giao thông, bà con cũng tự giác đội mũ bảo hiểm, không còn chở quá số người quy định để đảm bảo an toàn.

Ngoài triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”, Công an xã Ia Din cũng phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ già làng, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật, nhất là Luật Giao thông đường bộ.

Già làng Rơ Mah Kinh (làng Nẻh) chia sẻ: “Đối với những gia đình có thanh-thiếu niên thường xuyên điều khiển xe máy nẹt pô, lạng lách, tôi trực tiếp đến tận nhà để tuyên truyền, nhắc nhở cha mẹ có biện pháp giáo dục, quản lý con em mình. Ngoài ra, tôi cũng phối hợp với cán bộ Công an, cán bộ thôn đến các tiệm sửa chữa xe máy trên địa bàn đề nghị họ không độ pô xe cho các thanh-thiếu niên”.

Cũng theo già làng, ông còn đến từng nhà nhắc nhở và yêu cầu các gia đình không giao xe cho con em điều khiển khi chưa đủ tuổi. Nhờ vậy, đến nay, tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông trong làng giảm đáng kể.

Theo Thiếu tá Hoàng, thời gian tới, Công an xã tiếp tục huy động nguồn xã hội hóa để lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên toàn xã. Dự kiến đến năm 2027, xã sẽ bố trí thêm 30 camera giám sát tại các vị trí trọng yếu trên địa bàn.

Đồng thời, Công an xã tiếp tục tranh thủ đội ngũ già làng, người có uy tín để củng cố, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.