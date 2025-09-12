Danh mục
Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam 5 cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 5 cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai. Những người này bị bắt vì liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; nhận hối lộ.

Chiều 12-9, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai xác nhận Đảng ủy Sở đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an về việc trao đổi xử lý đảng viên vi phạm pháp luật.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nhận hối lộ và Đưa hối lộ”, xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

ban-quan-ly-rung-phong-ho-vinh-thanh.jpg
Trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh. Ảnh: L.T

Quá trình điều tra, ngày 17-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với 5 cán bộ, gồm:

Ông Trần Phước Phi, Giám đốc Ban Quản lý rừng Vĩnh Thạnh - tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ”.

Ông Lê Đức Sáu, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai - tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Ông Đặng Bá Quang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh - tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ”.

Ông Đinh Giang Bình, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh - tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ”.

Ông Phan Thanh Kha, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh - tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ”.

5 cán bộ nói trên là đảng viên hiện đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo để Đảng ủy Sở biết, xử lý theo quy định của Đảng.

“Đảng ủy Sở đã có văn bản gửi Đảng ủy UBND tỉnh đề nghị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 5 cán bộ nói trên theo thẩm quyền”, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai nói với phóng viên.

