Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) khẳng định, cơ quan này đang phối hợp với công an các địa phương làm rõ những hoạt động liên quan đến giao dịch tiền ảo Pi.

Ngày 2/7, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết vừa phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án 'Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép', bước đầu bắt giữ 1 đối tượng.

(GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Lương Văn Phong (SN 1990, trú tại thôn Thống Nhất, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) và Đào Quốc Phong (SN 1988, trú tại tổ 1, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tối 1-7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an Hà Tĩnh phối hợp với công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn đã đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính về hoạt động cầm đồ của 11 địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Hà Tĩnh.

Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các địa phương triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi và môi giới mại dâm liên tỉnh.

(GLO)- Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các ban ngành, đoàn thể và cộng đồng dân cư, trong đó có người Bahnar ở các buôn làng. Nhờ đó, an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng chuyển biến tích cực.