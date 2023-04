(GLO)- Công an huyện Kông Chro phối hợp với Công an xã Đăk Trôi vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích Đinh Xanh (SN 2002, trú tại thôn 3, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro) khi đang lẫn trốn tại khu vực rẫy thuộc làng Đăk Bớt (xã Đăk Trôi, huyện Mang Yang).

Trước đó, vào ngày 30-12-2022, trong lúc uống rượu tại thôn 3 (xã Đăk Pơ Pho) giữa Đinh Xanh và anh Đinh Lyăn (SN 1995, cùng trú tại thôn 3) xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Đinh Xanh cầm dao tự chế chém 1 phát vào tay của anh Đinh Lyăn. Hậu quả, anh Lyăn bị tổn hại 15% sức khỏe.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kông Chro đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đinh Xanh về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau khi gây án, Đinh Xanh bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 27-3-2023 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kông Chro ra quyết định truy nã đối với Đinh Xanh.