Bắt đối tượng trốn thi hành án 15 năm tù tại tỉnh Bình Dương

(GLO)- Chiều 8-9, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an phường Vĩnh Tân, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn ở địa bàn TP. Tân Uyên.