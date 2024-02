Bàn giao 2 ngôi nhà cho hộ nghèo tại Pleiku và An Khê

Tin liên quan Trao 3 ngôi nhà cho công nhân khó khăn, hộ nghèo tại Chư Prông và Krông Pa

Theo đó, căn nhà được bàn giao cho gia đình ông Let có diện tích xây dựng là 50 m2; tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ. Tổng kinh phí xây dựng căn nhà gần 100 triệu đồng, trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn kinh phí do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tài trợ, Ủy ban MTTQ xã Biển Hồ và Ban Công tác Mặt trận hỗ trợ 4,5 triệu đồng, bà con dòng họ và hàng xóm hỗ trợ 60 ngày công xây dựng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Đại diện các đơn vị liên quan bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Let. Ảnh: Ngọc Anh

Dịp này, ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị dự lễ bàn giao nhà đã trao tặng cho gia đình ông Let các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày và các nhu yếu phẩm.

*Ngày 1-2, Huyện Đoàn Đak Pơ đã phối hợp với Dự án sức mạnh 2000 thuộc Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam bàn giao “Ngôi nhà hạnh phúc” cho 5 chị em em Đinh Thị Hoách, Đinh Huếch, Đinh Thị Hoan, Đinh Díp, Đinh Thị Do tại làng Bút (xã An Thành).

5 chị em Đinh Thị Hoách mồ côi cha mẹ, bé nhỏ nhất nhà năm nay học lớp 2. Cả 5 chị em được anh chị họ nhận nuôi. Trước hoàn cảnh của gia đình em, Huyện Đoàn Đak Pơ đã kết nối với Dự án sức mạnh 2000 thuộc Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam vận động Công ty cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (MoMo) hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng cho các các em một ngôi nhà mới. Ngôi nhà có diện tích 35 m2, gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ do Huyện Đoàn làm chủ đầu tư. Sau một tháng ngôi nhà đã hoàn thành.

Đồng thời, Huyện Đoàn và Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng kết nối với Dự án Sức mạnh 2000 huy động nguồn lực hỗ trợ cho 4 em Đinh Huếch, Đinh Thị Hoan, Đinh Díp, Đinh Thị Do theo hình thức “Em nuôi của Đoàn”. Mỗi tháng mỗi em sẽ nhận được 500 ngàn đến năm 18 tuổi phục vụ cho học tập, sinh hoạt. Tiền sẽ được chuyển về cho nhà trường quản lý và chi cho các em. Tổng số tiền hỗ trợ là 144 triệu đồng.

Dịp này, Quỹ Vì người nghèo huyện Đak Pơ đã hỗ trợ cho các em 20 triệu đồng; Quỹ Vì người nghèo của xã hỗ trợ 3 triệu đồng để xây dựng thêm nhà vệ sinh. Công ty TNHH Ba Thức Food TP. Pleiku cũng trao tặng cho chị em Đinh Thị Hoách 2 góc học tập trị giá 3 triệu đồng. Thường trực Huyện Đoàn cũng vận động thêm Mạnh Thường Quân hỗ trợ 3 triệu đồng để mua một số vật dụng sinh hoạt như nệm, gối, quạt, nồi cơm điện… cho các em.

*Trước đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê phối hợp với UBND xã Cửu An (thị xã An Khê) bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Phượng (thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê). Gia đình bà Phượng thuộc diện hộ nghèo, phụ nữ đơn thân, nuôi con nhỏ, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Căn nhà được xây dựng theo thiết kế nhà cấp 4, diện tích 72 m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, mái lợp tôn và nền lát gạch men, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Tổng kinh phí 100 triệu đồng, trong đó Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Phan Phúc Linh-Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu trại 6, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ 60 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cửu An hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn “Quỹ người nghèo” của xã, số tiền còn lại do gia đình, người thân đóng góp thêm.

Bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, cư trú thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê. Ảnh: Hồng Ngọc

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã An Khê, Hội Chữ thập đỏ thị xã và UBND xã cũng tặng cho gia đình bà Phượng nhiều phần quà là nhu yếu phẩm, vật dụng gia đình như: xoong, nồi, chăn ấm, chén bát, bánh kẹo Tết… trị giá khoảng 3 triệu đồng.