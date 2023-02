Đối với vụ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng, bị tạm giữ, theo trung tướng Tô Ân Xô, quan điểm của Bộ Công an là mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được xử lý trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến dấu hiệu sai phạm trong mua sắm thiết bị giáo dục tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh xảy ra trong giai đoạn 2017-2019.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án xe tải lật đè bẹp xe con khiến 4 người trong gia đình thương vong để điều tra.

Công an TP.Đà Nẵng vừa liên tiếp triệt phá 3 vụ, bắt 4 nghi phạm cùng 2 kg ma túy đá, hơn 16.000 viên thuốc lắc.

Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết chiều tối 18-2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an TP Hải Phòng, để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Các gói thầu mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á do CDC Cần Thơ chỉ định có dấu hiệu vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến thiệt hại ngân sách.

Bà C. cùng người thân về quê nên giao nhà cho Nguyễn Thị Phân trông coi. Sau đó, Nguyễn Thị Phân bỏ về quê rồi gọi điện báo cho bà C. là không lên làm giúp việc nữa. Khi bà C. cùng người thân trở lại TPHCM thì phát hiện bị mất 47 lượng vàng SJC trị giá gần 3 tỷ đồng.