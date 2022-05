Công an huyện Đức Cơ vô địch giải bóng đá 5 người

(GLO)- Chiều 19-5, tại sân bóng đá mini Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra trận chung kết giải bóng đá 5 người năm 2022 của Cụm thi đua số 4 (Công an tỉnh Gia Lai) giữa đội Công an huyện Đức Cơ và Công an huyện Ia Grai.





Đội bóng Công an huyện Đức Cơ đã lên ngôi vô địch. Ảnh: Văn Ngọc

Công an huyện Đức Cơ đã nhập cuộc tốt hơn khi dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-0 và duy trì cách biệt này trong hầu hết khoảng thời gian của trận đấu. Tuy nhiên, ở những phút cuối, Công an huyện Ia Grai đã bất ngờ ghi liên tiếp 2 bàn thắng để san bằng tỷ số 2-2. Tưởng chừng 2 đội sẽ phân thắng bại trên chấm penalty thì Công an huyện Đức Cơ đã chứng tỏ bản lĩnh với 2 bàn thắng ấn định tỷ số 4-2 để lên ngôi vô địch. Trước đó, ở trận tranh hạng 3, Công an huyện Đak Đoa đã vượt qua Công an huyện Chư Prông với tỷ số 1-0.



Ngoài giải thưởng cho các đội bóng giành thứ hạng cao, Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng cá nhân gồm: cầu thủ xuất sắc nhất giải cho Trần Công Minh (Công an huyện Ia Grai), thủ môn xuất sắc nhất cho Văn Tấn Định (Công an huyện Đức Cơ), vua phá lưới cho Trần Thế Phong (Công an huyện Chư Prông).



Giải đấu đã thu hút gần 100 cầu thủ là cán bộ, chiến sĩ của 8 đơn vị Công an địa phương trong Cụm thi đua số 4 gồm: Chư Prông, Chư Sê, Ia Grai, Chư Păh, Chư Pưh, Đức Cơ, Đak Đoa và TP. Pleiku.



VĂN NGỌC