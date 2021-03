7.000 vé bán hết veo, "sốt vé" xem Lee Nguyễn đối đầu Công Phượng

Hơn 7.000 vé trận Hoàng Anh Gia Lai – TPHCM đã bán hết trong sáng 28.3. Việc Lee Nguyễn gặp lại Kiatisak và đội bóng cũ càng tăng thêm sức nóng.

Người hâm mộ chen chúc mua vé xem trận Hoàng Anh Gia Lai - TPHCM. Ảnh: Anh Duy.

Ông Trần Văn Minh - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ với Lao Động, ban tổ chức sân Pleiku phát hành 7.000 vé xem trận Hoàng Anh Gia Lai – TPHCM, diễn ra vào lúc 17h ngày 28.3. Ngoài vé mùa, phần lớn vé được bán tại các quầy ở sân Pleiku trong sáng 28.3.

Trước khi quầy vé hoạt động, hàng nghìn người đã có mặt để mua bằng được tấm vé xem trận đấu. Việc Hoàng Anh Gia Lai đang dẫn đầu V.League 2021, Lee Nguyễn tái ngộ Kiatisak và đội bóng cũ càng tăng thêm sức nóng cho trận đấu.

Với mức giá 80.000 đồng/vé cho khán đài A, 60.000 đồng/vé cho khán đài B và 40.000 đồng/vé, 20.000 đồng/vé cho khán đài C, D tương ứng, fan của đội bóng đã xếp hàng rất đông, chen chúc để chờ mua vé.

Vé của trận đấu được phe vé chào bán chênh lệch hơn so với giá gốc vài chục nghìn đồng/vé. Ảnh: Anh Duy.

Một số người hâm mộ không mua được từ quầy đã mua vé ở “chợ đen” với mức chênh lệch gấp đôi so với giá gốc. Đây là điều vẫn diễn ra ở các trận đấu trước trên sân Pleiku. Chỉ sau gần 2h mở bán, toàn bộ vé của trận đấu đã được bán sạch.

Để đảm bảo công tác tổ chức trận đấu được thuận lợi, ban tổ chức sân Pleiku cũng đã phun khử trùng toàn bộ sân, từ bên ngoài lẫn bên trong vào sáng 28.3. Ông Trần Văn Minh cho biết trận này, ban tổ chức sân sẽ phối hợp với ngành chức năng, huy động hơn 300 người để đảm bảo an toàn, an toàn cho trận đấu từ lực lượng công an, bảo vệ…

Người hâm mộ phố Núi đang rất háo hức chờ đón Lee Nguyễn đối đầu đội bóng cũ. Tiền vệ sinh năm 1986 khoác áo Hoàng Anh Gia Lai năm 2009, 2010. Sau đó, anh chia tay đội vì mâu thuẫn với Kiatisak.

Thời điểm Kiatisak còn thi đấu, lứa của Công Phượng mới được đào tạo tại Học viện, thường được bố trí ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Lee Nguyễn nhấn mạnh, anh rất vui khi được đối đầu với những cầu thủ đàn em trên sân Pleiku.

