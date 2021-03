Công ty Điện lực Gia Lai: Cắt giảm điện tái tạo để tránh gây quá tải cục bộ

(GLO)- Sau khi Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời hết hiệu lực, việc đấu nối và mua bán điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) giữa ngành Điện với chủ đầu tư sẽ có một số thay đổi. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Võ Ngọc Quý-Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai.

Ông Võ Ngọc Quý. Ảnh: Hà Duy * P.V: Thưa ông, việc phát triển các dự án điện mặt trời tại Gia Lai thời gian qua như thế nào?

- Ông VÕ NGỌC QUÝ: Sau khi có Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam với cơ chế giá fit trong 20 năm, ĐMTMN trên địa bàn tỉnh phát triển vượt bậc. Tính đến cuối năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 3.248 hệ thống ĐMTMN được đầu tư với tổng công suất 603,8 MWp.

* P.V: Trong quá trình triển khai đấu nối dự án ĐMTMN, Công ty có phát hiện trường hợp trang trại nông nghiệp không nuôi trồng hoặc chỉ nuôi trồng đối phó mà vẫn đấu nối vào hệ thống đường truyền điện năng hay không?

- Ông VÕ NGỌC QUÝ: Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện việc giải quyết các thủ tục đấu nối, bán điện từ hệ thống ĐMTMN của khách hàng tuân thủ đúng quy định theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 7088/BCT-ĐL ngày 22-9-2020 của Bộ Công thương và Hướng dẫn số 6948/EVN-KD ngày 19-10-2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngoài các văn bản nêu trên thì Công ty Điện lực Gia Lai không được phép đòi hỏi các điều kiện, thủ tục, giấy tờ nào khác gây khó khăn cho các nhà đầu tư và khách hàng sử dụng điện.

Còn việc sử dụng công trình xây dựng đúng công năng, mục đích sử dụng theo đăng ký là trách nhiệm của nhà đầu tư dưới sự kiểm tra giám sát của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng chuyên ngành có thẩm quyền.

Công ty Điện lực Gia Lai tích cực triển khai đấu nối các dự án điện mặt trời mái nhà. Ảnh: Hà Duy * P.V: Thời gian qua, có tình trạng cắt giảm công suất phát lên lưới nhiều nhà máy điện mặt trời, vì sao thưa ông?

- Ông VÕ NGỌC QUÝ: Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu phụ tải điện tăng trưởng thấp dẫn tới một số tình huống trong thời gian thấp điểm sẽ dư thừa công suất phát so với phụ tải tiêu thụ.

Ngoài ra, sự phát triển nhanh các nguồn năng lượng tái tạo đã gây ra hiện tượng quá tải cục bộ, quá tải lưới điện truyền tải liên kết miền và hệ thống điện dư thừa công suất phát so với nhu cầu phụ tải trong một số thời điểm. Đây là các tình huống nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn, an ninh hệ thống điện vì có thể khiến tần số hệ thống điện tăng cao, thậm chí gây sự cố lan tràn trên toàn bộ hệ thống điện quốc gia nếu không có ngay các mệnh lệnh điều độ chuẩn xác, được thực hiện kịp thời và các giải pháp khẩn cấp khác.

Do vậy, ngày 5-2-2021, Bộ Công thương có công văn hỏa tốc yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0), bên cạnh việc dự báo và tính toán đảm bảo cân bằng giữa công suất phát và phụ tải tiêu thụ thì phải khẩn trương điều tiết giảm công suất các nguồn điện đang phát điện lên lưới, đảm bảo vận hành an toàn, không xảy ra sự cố.

Tại Gia Lai, thời gian qua cũng phải thực hiện việc tiết giảm công suất phát của các nhà máy năng lượng tái tạo theo chỉ đạo của Bộ Công thương và phân bổ công suất tiết giảm của A0 và Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC).

Việc cắt giảm này là tình huống bắt buộc trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia thừa nguồn và lưới điện quá tải cục bộ nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống điện. Việc tiết giảm được EVN/A0 tính toán, thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng cho tất cả các nhà máy, không phân biệt chủ đầu tư.

Các dự án điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh tại Gia Lai thời gian qua. Ảnh: Hà Duy * P.V: Ông có thể cho biết hướng phát triển điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới?

- Ông VÕ NGỌC QUÝ: Việc quy hoạch phát triển năng lượng nói chung và điện mặt trời nói riêng thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương và UBND tỉnh. Đối với phát triển ĐMTMN trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện theo quy hoạch được duyệt và quy định, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg đã hết hiệu lực từ ngày 31-12-2020 và chưa có văn bản thay thế. Do đó, việc phát triển điện năng lượng mặt trời trong thời gian sắp tới đang chờ chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Hiện tại, Công ty Điện lực Gia Lai đang tạm dừng tiếp nhận và giải quyết các thủ tục đấu nối các hệ thống ĐMTMN phát triển từ sau ngày 31-12-2020.

* P.V: Xin cảm ơn ông!