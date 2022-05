Diễn đàn Kết nối Tây Nguyên: Nhiều biên bản ghi nhớ, hợp tác được ký kết

(GLO)- Sáng 21-5, tại TP. Pleiku, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Diễn đàn “Kết nối Tây Nguyên” với nội dung “Kết nối chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ nông sản vùng Tây Nguyên”.

Dự và chỉ đạo chương trình có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Đức Tiến-Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan ngoại giao, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến cho biết: Tây Nguyên được xác định là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội, chính trị, quân sự của cả nước, với diện tích 54.474 km2 (chiếm 16,46 % cả nước), dân số hơn 5,9 triệu người và có 47 dân tộc anh em sinh sống. Thời gian qua, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội Tây Nguyên, nhờ vậy, nông nghiệp Tây Nguyên liên tục phát triển theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế vùng, địa phương, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với cơ chế thị trường. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 tăng 6,05% năm, năm 2021 tăng 5,8% so với ngành nông nghiệp cả nước.

Cụ thể, toàn vùng có 651,8 ngàn ha cà phê, sản lượng 1,7 triệu tấn (chiếm 91% diện tích và 94,8% sản lượng cả nước), xuất khẩu khoảng 1,52 triệu tấn với kim ngạch đạt khoảng 3 tỷ USD; 82,8 ngàn ha hồ tiêu, sản lượng 192,2 ngàn tấn (64,6% diện tích và 68,6% sản lượng cả nước) và góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu hồ tiêu đứng đầu thế giới; 89,9 ngàn ha điều, sản lượng 83,7 ngàn tấn (28,6% diện tích và 21,8% sản lượng cả nước); 233,6 ngàn ha cao su, sản lượng 278,9 ngàn tấn (chiếm 24,9% diện tích và 22,1% sản lượng cả nước) và Việt Nam là nước xuất khẩu cao su thứ 3 thế giới về giá trị, kim ngạch đạt 3,31 tỷ USD; 117,1 ngàn ha cây ăn quả (tăng hơn 2,9 lần so năm 2016). Trên lĩnh vực chăn nuôi, có hơn 900 ngàn con bò; khoảng 88,4 ngàn con trâu; gần 2,2 triệu con heo; 28 triệu con gia cầm. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 36,6 ngàn ha (chiếm gần 2,7% so với cả nước). Tổng diện tích rừng là hơn 2,56 triệu ha, chiếm 17,5% diện tích có rừng cả nước; tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,94%.

Bên cạnh đó, Tây Nguyên hiện có 87 cơ sở chế biến cà phê quy mô lớn (chiếm 36,4% cả nước); 10 doanh nghiệp chế biến cao su, công suất trên 70 ngàn tấn sản phẩm/năm; 40 nhà máy chế biến chè, công suất 200 ngàn tấn/năm, chiếm trên 20% sản lượng chè cả nước; 8 nhà máy chế biến hạt điều, chiếm 20% sản lượng cả nước; trên 20 nhà máy chế biến rau quả, với công suất trên 300 ngàn tấn sản phẩm/năm; 4 nhà máy chế biến đường, công suất trên 2 triệu tấn mía/năm; có 334 cơ sở trồng trọt/32.282 ha được chứng nhận VietGAP; 797 trang trại và cơ sở được chứng nhận VietGAP với sản lượng 27.702 tấn thịt, 16 cơ sở nuôi thủy sản/19,3 ha được chứng nhận VietGAP; 241 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm với nhiều sản phẩm đặc trưng như: cà phê, chè, rau quả, sâm, mắc ca, mật ong, heo, gà, bò, trùn quế…