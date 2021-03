Gia Lai: Người có uy tín tích cực tham gia thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

(GLO)- Hơn 1 năm qua, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đã tranh thủ già làng, người có uy tín để vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Mới đây, chúng tôi cùng lãnh đạo Công an xã Đak Djrăng (huyện Mang Yang) đến thăm nhà ông Xrăn-già làng Brếp. Tiếp chuyện chúng tôi, già Xrăn vui vẻ nói: “Trước đây, thanh niên làng mình thường dùng súng để bắn chim, bắn chuột. Công an xã tuyên truyền, vận động người dân không được giữ súng trong nhà. Mình cũng nói lại với bà con như thế. Việc gì tốt cho bà con thì mình làm. Bây giờ, dân làng không giữ súng nữa đâu”.

Già làng Xrăn (xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang) cùng lực lượng Công an vận động, thu hồi gần 20 khẩu súng các loại. Ảnh: Thúy Trinh Từ ngày 14-3-2020 đến 15-3-2021, Công an toàn tỉnh đã thu hồi 2.197 khẩu súng; 4.140 viên đạn; 236 bom mìn, lựu đạn, đầu đạn; 5,5 kg thuốc nổ; 1.259 công cụ hỗ trợ; 1.270 kíp nổ; 482 vũ khí thô sơ; 165 linh kiện các loại. Cũng trong 1 năm qua, lực lượng Công an đã phát hiện 131 vụ/233 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; xử lý hình sự 54 vụ/113 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 33 vụ/59 đối tượng với tổng số tiền hơn 207 triệu đồng; đang điều tra, xác minh, làm rõ 44 vụ/64 đối tượng để xử lý theo quy định. Từ tháng 3-2020 đến nay, Công an xã Đak Djrăng đã thu hồi hơn 30 khẩu súng tự chế và linh kiện chế tạo súng. Riêng ở làng Brếp, với sự giúp đỡ của già Xrăn, Công an xã đã thu hồi 18 khẩu súng bắn đạn hơi cồn, 2 khẩu súng hơi, 3 linh kiện. Trung tá Trần Công Sâm-Trưởng Công an xã-cho biết: “Là người có uy tín trong làng, già Xrăn luôn nhiệt tình cùng Công an xã giải thích, giúp bà con nhận thức được những hiểm họa của việc cất giữ, sử dụng súng. Qua đó, khi phát hiện có người cất giấu, sử dụng hoặc chế tạo súng, bà con báo tin cho lực lượng Công an để kịp thời ngăn chặn. Mới đây, qua tin báo của dân làng, chúng tôi đã thu hồi các linh kiện để độ chế súng do một người dân trong làng đặt mua từ ngoài Bắc”.

Hơn 1 năm qua, Công an huyện Mang Yang đã thu hồi 280 khẩu súng tự chế, 12 linh kiện, 54 viên đạn quân dụng, 1.800 viên đạn chì, 3 công cụ hỗ trợ, 300 gram thuốc nổ, 13 kíp nổ... Đội ngũ già làng, người có uy tín đã đồng hành cùng lực lượng Công an và các ban ngành, đoàn thể tổ chức 30 đợt tuyên truyền các quy định của pháp luật về cấm sử dụng, mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Từ cuối tháng 8-2020, Công an huyện Đak Pơ đã xây dựng mô hình điểm “Làng không có vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ trái phép” tại xã Ya Hội. Đây là xã đặc biệt khó khăn với 7 dân tộc sinh sống đan xen tại 4 làng. Người dân còn có thói quen dùng súng cồn tự chế, súng hoa mai, súng hơi để săn bắn động vật hoang dã. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, chính quyền và các đoàn thể địa phương, nhất là sự đồng hành đắc lực của già làng, người có uy tín, đến nay, lực lượng Công an xã thu hồi hơn 20 khẩu súng tự chế.

Ông Cao Trường Nhất-người có uy tín làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) vận động 1 thanh niên ở cùng làng giao nộp súng tự chế. Ảnh: Thúy Trinh Ông Cao Trường Nhất-người có uy tín làng Groi (xã Ya Hội) là người tích cực giúp đỡ lực lượng Công an tháo gỡ những khó khăn trong công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Trao đổi với chúng tôi, ông Nhất nói: “Trước đây, dân làng Groi sử dụng súng tự chế để săn bắn và bảo vệ mùa màng. Đối với một số người, khẩu súng như một kỷ vật trong gia đình nên việc vận động giao nộp súng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi tổ chức họp dân hoặc đến từng nhà để tuyên truyền. Từ đó, họ nhận thức được vấn đề nên bảo nhau đi nộp”.